Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO ‘ TUTTO
ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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