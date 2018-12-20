Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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