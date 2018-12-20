Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 17:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA R TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLEVERDE IN DIREZIONE TOR LUPARA
IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA
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