Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 1835 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED ILVIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI PRATICA E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI
SUL LITORALE ROMANO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA COLLE ROMITO E MARINA DI ARDEA IN DIREZIONE TOR SAN LORENZO
PERCORRENDO LA VIA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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