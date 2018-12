Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA, BUFALOTTA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA 24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI

INFINE PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

