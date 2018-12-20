Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 20:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA, BUFALOTTA E ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA 24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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