Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 MANUELA CIAMPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE SULLA CASSIA VEIENTANA DALLE RUGHE ALLO SVINCOLO VIA DI SANTA CORNELIA IN DEZIONE ROMA

IL RACCORDO ANULARE PER IL MOMENJTO è ABBASTANZA LIBERO TRANNE IN CARREGGIATA INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO DALLO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE ROMASUD ALLO SCINCOLO DELL’APPIA

ALTRI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

E’ RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSA LA METRO A A PONTE LUNGO PER GUASTO TECNICO SONO CONSIGLIATE LE USCITE FURIO CAMILLO E RE DI ROMA

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral