Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE SULLA CASSIA VEIENTANA DALLE RUGHE ALLO SVINCOLO VIA DI SANTA CORNELIA IN DEZIONE ROMA
IL RACCORDO ANULARE PER IL MOMENJTO è ABBASTANZA LIBERO TRANNE IN CARREGGIATA INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO DALLO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE ROMASUD ALLO SCINCOLO DELL’APPIA
ALTRI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
E’ RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSA LA METRO A A PONTE LUNGO PER GUASTO TECNICO SONO CONSIGLIATE LE USCITE FURIO CAMILLO E RE DI ROMA
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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