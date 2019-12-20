Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A CAUSA INCIDENTE LA CASSIA BIS E’ CHIUSA AL TRANSITO TRA LOCALITA’ LE RUGHE E PRATO LA CORTE, IL TRAFFICO VIENE VEICOLATO SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO RIPERCUSSIONI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE CITTA’
UN ALTRO INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI PROVOCA RALLENTAMENTI
IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E’PIU’ SOSTENUTO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LO SVINCOLO PISANA E LO SVINCOLO ROMA FIUMICINO, A SEGUIRE RELLENTAMENTI E CODE TRA PRENESTINA E BUFALOTTA
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO ALTRE CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE COLOMBO
LA METRO A A PONTE LUNGO PER ORA E’ ATTIVA SOLO IN USCITA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLAZIONE RESTA RALLENTATA SULLA FL6 ROMA NAPOLI CASSINO PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI SANTA MARIA CAPUAVETERE
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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