Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2019 ORE 09.05

A CAUSA INCIDENTE ORA SULLA CASSIA BIS SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA TRA LOCALITA’ LE RUGHE E PRATO LA CORTE, PERTANRO IL TRAFFICO E’ MOLTO LENTO CI SONO RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CASSIA PER CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE CITTA’

ANCORA ATTIVO L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI SI REGISTRANO CODE, DOVE SI TRANSITA SOLTANTO SU DUE CORSIE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA ROMANINA E APPIA A SEGUIRE CODE TRA GIUSTINIANA E SVINCOLO DIRAMAZIONE ROMA NORD, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LO SVINCOLO ROMA FIUMICINO E PONTINA, A SEGUIRE RELLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA TOR CERVARA A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO TRATTO INTERNO CODE DA VIA DEL TRULLO A ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE EUR

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: LA CIRCOLAZIONE RESTA RALLENTATA SULLA FL6 ROMA NAPOLI CASSINO PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI SANTA MARIA CAPUAVETERE RITARDI PER 60 MINITI

