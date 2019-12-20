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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 09:45

di - 20 Dicembre 2019 - 9:45

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VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 MANUELA CIAMPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A CAUSA INCIDENTE SULLA CASSIA BIS SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA TRA LOCALITA’ LE RUGHE E PRATO LA CORTE, PERTANRO IL TRAFFICO E’ MOLTO LENTO RESTANO RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CASSIA PER CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE CITTA’
ANCORA ATTIVO L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI SI REGISTRANO CODE, DOVE SI TRANSITA SOLTANTO SU DUE CORSIE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA TIBERINA TRA MONTE PERAZZO E BORGO SAN’ISIDORO CODE IN ENTRAMBI I SENSI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E ARDEATINA A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PONTINA E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO LENTO DA FIORENTINI A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO TRATTO INTERNO SI RALLENTA DA VIA DELLA MAGLIANA A ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE EUR
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: LA CIRCOLAZIONE SULLA FL6 E’ TORNATA REGOLARE RESTANO 35 MINUTI DI RITARDO
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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