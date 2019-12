Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 MANUELA CIAMPI

A CAUSA INCIDENTE SULLA CASSIA BIS SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA TRA LOCALITA’ LE RUGHE E PRATO LA CORTE, PERTANRO IL TRAFFICO E’ MOLTO LENTO RESTANO RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CASSIA PER CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE CITTA’

ANCORA ATTIVO L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI SI REGISTRANO CODE, DOVE SI TRANSITA SOLTANTO SU DUE CORSIE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA TIBERINA TRA MONTE PERAZZO E BORGO SAN’ISIDORO CODE IN ENTRAMBI I SENSI

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E ARDEATINA A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PONTINA E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO LENTO DA FIORENTINI A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO TRATTO INTERNO SI RALLENTA DA VIA DELLA MAGLIANA A ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE EUR

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: LA CIRCOLAZIONE SULLA FL6 E’ TORNATA REGOLARE RESTANO 35 MINUTI DI RITARDO

