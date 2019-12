Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 MANUELA CIAMPI

SULLA CASSIA BIS A SEGUITO DI UN INCIDENTE PERMANGONO CODE DALLA LOCALITA’ LE RUGHE A LOCALITA’ OLMETTI IN DIREZIONE ROMA RIAPERTE CORSIE DI MARCIA, MA PERSISTONO RIPERCUSSIONI PER TRAFFICO LENTO SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E GIUSTINIANA

ANCHE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DI FROSINONE ANCORA CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE NAPOLI, SI VIAGGIA SU DUE CORSIE ANSICHè SU TRE.

SULLA VIA BOCCEA TRA CASALOTTI E RACCORDO ANULARE PER UN ALTRO INCIDENTE GRAVE ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO.

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO PER IL MOMMENTO è TORNATO REGOALRE TRANNE CHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO CASSIA BIS E DIRAMAZIONE ROMA NORD.

SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICO INTENSO PER CODE DA PARCO DE MEDICI A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, PROSEGUENDO SULLA ROMA FIUMICINO TRATTO NTERNO, ALTRE CODE DA VIALE ISACCO NEWTON A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.

COCLUDIAMO CON LA VIA NETTUNENSE CI SONO CODE A TRATTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA ED APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

