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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 11:30

di - 20 Dicembre 2019 - 11:30

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VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL SERVIZIO DI INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA CASSIA BIS A SEGUITO DI UN INCIDENTE RIMOSSO PERMANGONO CODE DALLA LOCALITA’ LE RUGHE A LOCALITA’ OLMETTI IN DIREZIONE ROMA RIAPERTE CORSIE DI MARCIA, MA PERSISTONO RIPERCUSSIONI PER TRAFFICO LENTO SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E GIUSTINIANA

TRA TORRENOVA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN ENTRATA A ROMA

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E SVINCOLO DIRAMAZIONE SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 ROMA TERAMO

SULLA ROMA FIUMICINO TRATTO NTERNO, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE EUR.

SUL TRATTO INTERNO DELLA 24 TRAFFICO LENTO TRA VIA DEI FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA PER CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral

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