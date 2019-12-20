Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 MANUELA CIAMPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL SERVIZIO DI INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE DA SVINCOLO ROMA FIUMICINO A SVINCOLO DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN CARREGGIATA INTERNA ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALL’USCITA CASSIA BIS ALLO SVINCOLO A24 ROMA TERAMO
CI SONO CODE A TRATTI SULLA CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRAFFICO LENTO TRA CASAL BERTONE E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
PERCORRENDO LA VIA TIBURTINA CI SONO CODE A TRATTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA ALTRE CODE A TRATTI DA BORGHESIANA A PANTANANO NELLE DUE DIREZIONI
A CASTEL GANDOLFO OGGI ALLE ORE 15.00 RIAPRE IL TRATTO DI VIA GALLERIA DI SOTTO RIMASTA CHIUSA PER LAVORI DI POTATURA
SULLA VIA APPIA SI VIAGGIA CON TRAFFICO RALLENTANTO ALL’ALTEZZA DI ALBANO NEI DUE SENSI DI MARICIA
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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