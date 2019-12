Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 MANUELA CIAMPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL SERVIZIO DI INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE DA SVINCOLO ROMA FIUMICINO A SVINCOLO DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN CARREGGIATA INTERNA ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALL’USCITA CASSIA BIS ALLO SVINCOLO A24 ROMA TERAMO

CI SONO CODE A TRATTI SULLA CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRAFFICO LENTO TRA CASAL BERTONE E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

PERCORRENDO LA VIA TIBURTINA CI SONO CODE A TRATTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME, VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA ALTRE CODE A TRATTI DA BORGHESIANA A PANTANANO NELLE DUE DIREZIONI

A CASTEL GANDOLFO OGGI ALLE ORE 15.00 RIAPRE IL TRATTO DI VIA GALLERIA DI SOTTO RIMASTA CHIUSA PER LAVORI DI POTATURA

SULLA VIA APPIA SI VIAGGIA CON TRAFFICO RALLENTANTO ALL’ALTEZZA DI ALBANO NEI DUE SENSI DI MARICIA

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Servizio fornito da Astral