Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 15:30

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE ANCHE PER INCIDENTE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN INTERNA CODE DALLA CASSIA ALLA A24 ROMA TERAMO E PIU AVANTI CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA A VIA ANAGNINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE E DA FIORENTINI A TANGENZIALE EST IN SENSO OPPOSTO ANCHE CAUSA INCIDENTE

CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA AD ANSA DEL TEVERE

CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SULLA CASSIA BIS DOVE TRVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA FL1, ORTE – ROMA È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

PER IL TRASPORTO MARITTIMO CAUSA CONDIMETEO AVVERSE LA CORSA UNITÀ VELOCE PONZA-FORMIA DEL 21 DICEMBRE DELLE ORE 08.00 ANTICIPA LA PARTENZA AD OGGI ALLE ORE 16.00

