Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 20 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 ROMA-NAPOLI DOVE UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO IN DIREZIONE NAPOLI TRA BIVIO A1 E DIRAMAZIONE ROMA SUD CON
CODE ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO SEMPRE PER INCIDENTE TRA IL BIVIO ROMA-PESCARA E TAGLIACOZZO IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ANCHE PER INCEDENTE ALTEZZA ROMANINA. IN INTERNA CODE DA VIA DI BOCCEA ALLA A24 ROMA TERAMO E PIU AVANTI CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA A VIA APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN SENSO OPPOSTO
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA RAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
DISAGI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO CODE DA MEZZCAMMINO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA FL1, ORTE – ROMA È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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