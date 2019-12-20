Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 20 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA BLOCCATO IL TRAFFICO A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE A PARTIRE DA MONTEPORZIO CATONE
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN INTERNA SEMPRE CODE DA VIA DI CASAL DEL MARMO A VIA APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA DA ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO
DISAGI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO CODE DA MEZZCAMMINO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA SPINACETO A AD APRILIA DIREZIONE LATINA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA FL1, ORTE – ROMA È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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