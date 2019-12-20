Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 20 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI, SI SEGNALANO 13 KM DI CODA IN AUMENTO, A SEGUITO DEL TAMPONAMENTO TRA TRE VETTURE ED UN CAMION AL KM 579.
IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE.
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD 8 KM DI CODA A PARTIRE DA MONTEPORZIO – CATONE
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN INTERNA SEMPRE CODE DA VIA DI CASAL DEL MARMO A VIA APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E TRA PORTONACCIO E TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
DISAGI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO CODE DA MEZZCAMMINO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO AD APRILIA DIREZIONE LATINA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
LA LINEA FL1, ORTE – ROMA È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
E SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER INCOVENIENTE TECNICO A CAPUA. RITARDI FINO A 30 MIN
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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