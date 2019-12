Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 20 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA

SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI, SI SEGNALANO 16 KM DI CODA IN AUMENTO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO.

IL TRAFFICO DEFLUISCE SU TUTTE LE CORSIE DISPONIBILI.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD 13 KM DI CODA, DOPO LA BARRIERA DI ROMA SUD.

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA NOMENTANA. IN INTERNA CODE PER INCIDENTE DA VIA BOCCEA ALLA CASSIA BIS, SI TRANSITA SOLO IN CORSIA DI SORPASSO E CODE DALLA A1 ALL’APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E TRA PORTONACCIO E TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO

DISAGI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SULLA COLOMBO CODE DA MEZZCAMMINO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO AD APRILIA DIREZIONE LATINA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

LA LINEA FL1, ORTE – ROMA È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

E SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER INCOVENIENTE TECNICO A CAPUA. RITARDI FINO A 30 MIN

