Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 20 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI, SI SEGNALANO 21 KM DI CODA IN AUMENTO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD 13 KM DI CODA, DOPO LA BARRIERA DI ROMA SUD.
SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA TORENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA PIASANA E L’APPIA. MENTRE IN ESTERNA CODE DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA COLOMBO CODE DA MEZZCAMMINO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA SI RALLENTA DA CASTEL ROMANO AD APRILIA DIREZIONE LATINA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
LA LINEA FL1, ORTE – ROMA È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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