Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 20:30

SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI, SI SEGNALANO 16 KM DI CODA CON TENDENZA IN DIMINUZIONE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E L’APPIA. MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO E LALA TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE OPPOSTA

SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI

SULLA COLOMBO CODE DA MEZZCAMMINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA APRILIA E CAMPOVERDE DIREZIONE LATINA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

LA LINEA FL1, ORTE – ROMA È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E POGGIO MIRTETO. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

