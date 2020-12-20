Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2020 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO CHE AL MOMENTO SI MANTIENE FLUIDO LUNGO L’ANELLO DEL GRA E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA LINEA TRAM 2 SOSTITUITA DA BUS A CAUSA DI UN DANNEGGIAMENTO DELLA RETE AEREA DA PARTE DI VEICOLO PRIVATO
CI SPOSTIAMO SUI TRENI: SULLA LINEA ROMA CIVITA VITERBO OGGI A CAUSA DI LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI FABRICA DI ROMA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI CATALANO E VITERBO È SOSPESA SARANNO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE LA CORSA UNITà VELOCE PONZA FORMIA DELLE 10 VERRà EFFETTUATA VIA VENTOTENE
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. COMBATTIAMO IL COVID 19 AGIAMO RESPONSABILMENTE
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral