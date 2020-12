Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2020 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA

TRAFFICO AL MOMENTO SI MANTIENE SCORREVOLE LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRA E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA LINEA TRAM 2 SOSTITUITA DA BUS A CAUSA DI UN DANNEGGIAMENTO DELLA RETE AEREA DA PARTE DI VEICOLO PRIVATO

CI SPOSTIAMO SUI TRENI: SULLA LINEA ROMA CIVITA VITERBO OGGI A CAUSA DI LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI FABRICA DI ROMA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI CATALANO E VITERBO È SOSPESA SARANNO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI

PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE LA CORSA UNITà VELOCE PONZA-FORMIA DELLE 10 VERRà EFFETTUATA VIA VENTOTENE

INOLTRE L’UNITà VELOCE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 7.45 VERRà POSTICIPATA ALLE ORE 10:45

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO PER NATALE, NEI GIORNI DAL 24 AL 27, IL 31 DICEMBRE, E NEI GIORNI DALPRIMO AL 3 E IL 5 E 6 GENNAIO, IN TUTTA ITALIA SARANNO IN VIGORE LE NORME RELATIVE ALLA ZONA ROSSA; NELLE FASCE ORARIE INTERESSATE SARANNO VIETATI GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.

