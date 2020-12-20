Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2020 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL CONSUETO APPUNTAMENTO ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Sul raccordo si rallenta in carreggiata interna tra via anagnina e via appia
Sulla A1 ROMA NAPOLI si è risolto l’incidente TRA ANAGNI E FERENTINO ma permangono code IN DIREZIONE NAPOLI
SULLA CASSA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA
MENTRE SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LAABARO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE CASTEL NUOVO DI PORTO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA LINEA TRAM 2 SOSTITUITA DA BUS A CAUSA DI UN DANNEGGIAMENTO DELLA RETE AEREA DA PARTE DI VEICOLO PRIVATO
CI SPOSTIAMO SUI TRENI: SULLA LINEA ROMA CIVITA VITERBO A CAUSA DI LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI FABRICA DI ROMA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI CATALANO E VITERBO È SOSPESA SARANNO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
RICORDIAMO CHE è ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO FINO AL 21 DICEMBRE TRA LE 7:30 E LE 20:30 IN FASCIA VERDE STOP ALLE AUTO BENZINA EURO2 MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1. DALLE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30 STOP ANCHE DIESEL EURO3
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO PER NATALE, NEI GIORNI DAL 24 AL 27, IL 31 DICEMBRE, E NEI GIORNI DALPRIMO AL 3 E IL 5 E 6 GENNAIO, IN TUTTA ITALIA SARANNO IN VIGORE LE NORME RELATIVE ALLA ZONA ROSSA; NELLE FASCE ORARIE INTERESSATE SARANNO VIETATI GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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