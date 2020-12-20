Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2020 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2020 ORE 18:50 CLAUDIO VELOCCIA
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IN VIA SALARIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGO QUINZIO E PASSO CORESE IN DIREZIONE MONTEROTONDO
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