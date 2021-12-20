Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2021 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2021 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE
PER LA SOSPENSIONE DELLA ROMA LIDO
PER INCONVENIENTE TECNICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE PER IL TRASPORTO SU FERRO
RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA ROMA FIRENZE
A CAUSA DI UN GUASTO ALTEZZA MONTEVARCHI
I TRENI PORTANO RALLENTAMENTI FINO A 40 MINUTI
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
CI SONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA
TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO
POI SEMPRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
ALTEZZA TOR VERGATA
CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
INCOLONNAMENTI INTERESSANO IL TRATTO URBANO
DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE
VERSO IL CENTRO
E SEMPRE VERSO IL CENTRO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA FLAMINIA E SALARIA
TUTTO DAL RACCORDO
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S,
IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’: RICORDIAMO INOLTRE CHE PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E LAVORATORI, LA LINEA S15 PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO DI SERVIZIO DALLE 13 ALLE 19;
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral