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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2021 ore 07:30

di - 20 Dicembre 2021 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2021 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
    ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE
    PER LA SOSPENSIONE DELLA ROMA LIDO
    PER INCONVENIENTE TECNICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    MENTRE PER IL TRASPORTO SU FERRO
    RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA ROMA FIRENZE
    A CAUSA DI UN GUASTO ALTEZZA MONTEVARCHI
    I TRENI PORTANO RALLENTAMENTI FINO A 40 MINUTI
    PASSIAMO ALLA VIABILITA’
    IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
    CI SONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA

    TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO

    POI SEMPRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    ALTEZZA TOR VERGATA
    CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
    INCOLONNAMENTI INTERESSANO IL TRATTO URBANO
    DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE
    VERSO IL CENTRO
    E SEMPRE VERSO IL CENTRO
    TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA FLAMINIA E SALARIA
    TUTTO DAL RACCORDO
    IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S,
    IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’: RICORDIAMO INOLTRE CHE PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E LAVORATORI, LA LINEA S15 PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO DI SERVIZIO DALLE 13 ALLE 19;
    DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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