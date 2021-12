Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2021 ORE 07.20 MARCO CILUFFO

APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE

PER LA SOSPENSIONE DELLA ROMA LIDO

PER INCONVENIENTE TECNICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE PER IL TRASPORTO SU FERRO

RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA ROMA FIRENZE

A CAUSA DI UN GUASTO ALTEZZA MONTEVARCHI

I TRENI PORTANO RALLENTAMENTI FINO A 40 MINUTI

PASSIAMO ALLA VIABILITA’

IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE

CI SONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA

TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO

POI SEMPRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

ALTEZZA TOR VERGATA

CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO

INCOLONNAMENTI INTERESSANO IL TRATTO URBANO

DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE

VERSO IL CENTRO

E SEMPRE VERSO IL CENTRO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA FLAMINIA E SALARIA

TUTTO DAL RACCORDO

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S,

IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’: RICORDIAMO INOLTRE CHE PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E LAVORATORI, LA LINEA S15 PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO DI SERVIZIO DALLE 13 ALLE 19;

