Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2021 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2021 ORE 08.35 MARCO CILUFFO

DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA

UN INCIDENTE è LA CAUSA DI INCOLONNAMENTI

TRA LO SVINCOLO LAURENTINA E POMEZIA VERSO LA CAPITALE

UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SULLA VIA DEL MARE SIAMO ALTEZZA ACILIA VERSO IL RACCORDO

RIMANIAMO SUL RACCORDO

SEGNALATE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA BOCCEA E AURELIA E TRA PRENESTINA E NOMENTANA

IN CARREGGIATA OPPOSTA STESSA SITUAZIONE

TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E ALLACCIO DELLA ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA

ALTRI INCOLONNAMENTI

CREANO DISAGI SULLE CONSOLARI

SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’ URBE

DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA FLAMINIA

SULLA VIA AURELIA DALLA MASSIMINA FINO A PIAZZA IRNERIO

PASSIAMO SULLA ROMA FIUMICINO

PER SEGNALARE TRAFFICO RALLENTATO

ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO

ED INFINE PER IL TRASPORTO CAPITOLINO

RIMANE SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA ROMA LIDO

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA

ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE

DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO,

AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral