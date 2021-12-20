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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2021 ore 09:15

di - 20 Dicembre 2021 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2021 ORE 08.35 MARCO CILUFFO
    DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA
    UN INCIDENTE è LA CAUSA DI INCOLONNAMENTI
    TRA LO SVINCOLO LAURENTINA E POMEZIA VERSO LA CAPITALE
    UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SULLA VIA DEL MARE SIAMO ALTEZZA ACILIA VERSO IL RACCORDO
    RIMANIAMO SUL RACCORDO
    SEGNALATE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA
    TRA BOCCEA E AURELIA E TRA PRENESTINA E NOMENTANA
    IN CARREGGIATA OPPOSTA STESSA SITUAZIONE
    TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E ALLACCIO DELLA ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA

    ALTRI INCOLONNAMENTI
    CREANO DISAGI SULLE CONSOLARI
    SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’ URBE

    DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA FLAMINIA

    SULLA VIA AURELIA DALLA MASSIMINA FINO A PIAZZA IRNERIO

    PASSIAMO SULLA ROMA FIUMICINO
    PER SEGNALARE TRAFFICO RALLENTATO
    ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO

    ED INFINE PER IL TRASPORTO CAPITOLINO
    RIMANE SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA ROMA LIDO
    IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PER INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA
    ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE
    DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO,
    AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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