Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2021 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 DICEMBRE 2021 ORE 08.35 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA
UN INCIDENTE è LA CAUSA DI INCOLONNAMENTI
TRA LO SVINCOLO LAURENTINA E POMEZIA VERSO LA CAPITALE
UN ALTRO INCIDENTE CREA DISAGI SULLA VIA DEL MARE SIAMO ALTEZZA ACILIA VERSO IL RACCORDO
RIMANIAMO SUL RACCORDO
SEGNALATE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA BOCCEA E AURELIA E TRA PRENESTINA E NOMENTANA
IN CARREGGIATA OPPOSTA STESSA SITUAZIONE
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E ALLACCIO DELLA ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA
ALTRI INCOLONNAMENTI
CREANO DISAGI SULLE CONSOLARI
SULLA VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’ URBE
DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA FLAMINIA
SULLA VIA AURELIA DALLA MASSIMINA FINO A PIAZZA IRNERIO
PASSIAMO SULLA ROMA FIUMICINO
PER SEGNALARE TRAFFICO RALLENTATO
ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO
ED INFINE PER IL TRASPORTO CAPITOLINO
RIMANE SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA ROMA LIDO
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA
ATTIVI BUS IN SOSTITUZIONE
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral