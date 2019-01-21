Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-ROMA FIUMICINO.
TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN PROSSIMITA’ DI CASTEL ROMANO.
CODE A TRATTI SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTO IL SERVIZIO TRA BATTISTINI OTTAVIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO; ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI. PER RAGGIUNGERE VALLE AURELIA, UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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