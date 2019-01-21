Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLE CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E COLOMBO.
TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA. PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE ABBIAMO CODE TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTO IL SERVIZIO TRA BATTISTINI OTTAVIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO; ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI. PER RAGGIUNGERE VALLE AURELIA, UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO
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