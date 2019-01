Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.

TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA, SULLA COMPLANARE, DA TOR CERVARA AL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

INFINE, NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, INTERROTTO INFATTI IL SERVIZIO SULLA LINEA A TRA BATTISTINI OTTAVIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO; ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI. PER RAGGIUNGERE VALLE AURELIA, UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO.

INOLTRE, RICORDIAMO CHE PROSEGUIRA’ FINO ALLE 12.30 LO SCIOPERO DELLA SOCIETA’ COTRAL.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral