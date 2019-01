Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICATO IL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E COLOMBO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.

TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, TUTTAVIA CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA.

CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN ENTRATA ROMA .

INFINE, NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, INTERROTTO INFATTI IL SERVIZIO SULLA LINEA A TRA BATTISTINI OTTAVIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO; ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI. PER RAGGIUNGERE VALLE AURELIA, UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO.

INOLTRE, RICORDIAMO CHE PROSEGUIRA’ FINO ALLE 12.30 LO SCIOPERO DELLA SOCIETA’ COTRAL.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO

