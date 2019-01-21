Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.
SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA.
ANCORA PROBLEMI SULLA FLAMINIA, SI PROCEDE A RILENTO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
INFINE, NELLA CAPITALE, DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, INTERROTTO INFATTI IL SERVIZIO SULLA LINEA A TRA BATTISTINI OTTAVIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO; ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI. PER RAGGIUNGERE VALLE AURELIA, UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO.
INOLTRE, RICORDIAMO CHE PROSEGUIRA’ FINO ALLE 12.30 LO SCIOPERO DELLA SOCIETA’ COTRAL.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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