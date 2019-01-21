Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULEL PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, DOVE TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA FLAMINIA, SI PROCEDE A RILENTO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, INTERROTTO INFATTI IL SERVIZIO SULLA LINEA A TRA BATTISTINI OTTAVIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. PER RAGGIUNGERE VALLE AURELIA, UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA FERROVIARIA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO.
INOLTRE, CI SONO RITARDI SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA-CIVITA-CASTELLANA VITERBO PER INTERVENTO TECNICO TRA EUCLIDE E FLAMINIO.
RICORDIAMO INFINE CHE PROSEGUIRA’ FINO ALLE 12.30 LO SCIOPERO DELLA SOCIETA’ COTRAL.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO
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