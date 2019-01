Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIRZIONI.

NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA A TRA BATTISTINI E TERMINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO. ATTIVI BUS NAVETTA. SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E ANAGNINA.

INOLTRE, CI SONO RITARDI SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA-CIVITA-CASTELLANA VITERBO PER INTERVENTO TECNICO TRA EUCLIDE E FLAMINIO.

RICORDIAMO INFINE CHE PROSEGUIRA’ FINO ALLE 12.30 LO SCIOPERO DELLA SOCIETA’ COTRAL.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SIUREZZA STRADALE

