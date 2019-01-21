Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIRZIONI.
NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA A TRA BATTISTINI E TERMINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO. ATTIVI BUS NAVETTA. SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E ANAGNINA.
INOLTRE, CI SONO RITARDI SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA-CIVITA-CASTELLANA VITERBO PER INTERVENTO TECNICO TRA EUCLIDE E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO
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