Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI:
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA;
TRAFFICO SOSTENUTO INVECE SULLA PONTINA DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA TIBURTINA SI RALLENTA TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
CODE A TRATTI SULLA VIA PRENESTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREEZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE:
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