Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN GRAN PARTE SCORREVOLE. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;
RALLENTAMENTI A SEGUTO DI LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA;
TRAFFICO SOSTENUTO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
SI SEGNALANO INVECE CODE SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, SI RALLENTA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREEZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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