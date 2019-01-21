Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
RALLENTAMENTI A SEGUTO DI LAVORI IN CORSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA;
SULLA CASSIA TRAFFICO SOSTENUTO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTEVENE IN DIREZIONE ROMA, E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
CODE INVECE SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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