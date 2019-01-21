Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A91 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA A91 E AURELIA;
SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA;
SULLA CASSIA PERMANGONO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE OCCORSO ALL’ALTEZZA DI SETTEVENE IN DIREZIONE ROMA, E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
CODE INVECE SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE CENTRO;
FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
PER CH VIAGGIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DI TRIGORIA E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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