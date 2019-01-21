Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA E AVANTI TRA NOMENTANA E A24;
SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO ANCORA CODE PER LAVORI TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA;
PASSIAMO ALLE CONSOLARI DOVE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI RESIDUI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DE LE RUGHE IN DIREZIONE VITERBO;
SI RALLENTA POI SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
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