Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’APPIA;
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PERMANGONO POI RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA PONTINA TRAFFICO RESIDUO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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