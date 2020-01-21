Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 8.35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E TRA BUFALOTTA E NOMENTANA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E CODE A TRATTI TRA L’A24 E LA NOMENTANA
CODE SU TUTTO IL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCOROD IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SEMPRE SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E L’INCROCIO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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