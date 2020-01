Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 9.35 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E TRA BUFALOTTA E NOMENTANA

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LA LAURENTINA E L’ARDEATINA E CODE A TRATTI TRA L’A24 E LA NOMENTANA

CODE SU TUTTO IL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI

CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCOROD IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SEMPRE SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI

SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E L’INCROCIO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR

DA WILLIAMS TALARICO E' TUTTO

