Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNICA SEGNALAZIONE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
CODE SULLA COLOMBO PER LAVORI TRA VIA ERMANNO WOLF-FERRARI E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE EUR
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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