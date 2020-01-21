Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA..
SULLA NETTUNENSE CODE IN PROSSIMITÀ DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
QUESTA LA SITUAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI, PRIMA DI CONCLUDERE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral