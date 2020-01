Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI

SUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA A24 E TIBURTINA.

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

SULLA NETTUNENSE CODE IN PROSSIMITÀ DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,

LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLA – VITERBO IL SERVIZIO NELLA TRATTA URBANA E’ INTERROTTO PER UN INTERVENTO TECNICO ALLE INFRASTRUTTURE, CIRCOLAZIONE RIPROGRAMMATA.

