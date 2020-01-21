Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, DISAGI INFATTI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DALLA CASILINA. IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA.
SULLA COLOMBO ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI CANTIERI ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA, AL MOMENTO CI SONO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLA – VITERBO IL SERVIZIO NELLA TRATTA URBANA E’ INTERROTTO PER UN INTERVENTO TECNICO ALLE INFRASTRUTTURE, CIRCOLAZIONE RIPROGRAMMATA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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