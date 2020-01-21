Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA IN INTERNA, TUTTAVIA CI SONO ANCORA CODE A TRATTI A PARTIRE DA NOMENTANA. IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DE DIREZIONI.
SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA VIA STRAMPELLI E VIA VALLELATA VERSO LATINA.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLA – VITERBO IL SERVIZIO NELLA TRATTA URBANA E’ INTERROTTO PER UN INTERVENTO TECNICO ALLE INFRASTRUTTURE, CIRCOLAZIONE RIPROGRAMMATA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
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