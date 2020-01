Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, GROSSI DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA-TERAMO E NEL QUALE E’ COINVOLTA UNA MOTO. IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLA NOMENTANA. IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

SITUAZIONE COMPLICATA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DOVE UN ALTRO INCIEENTE, QUI COINVOLTE PIU’ VETTURE, STA PROVOCANDO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA.

SULLA CASSIA CODE TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO RIATTIVATO IL SERVIZIO NELLA TRATTA URBANA, TUTTAVIA SONO SOPPRESSI I TRENI DELLE ORE 19.40-20.50-22.00 DA FLAMINIO, E DELLE ORE 18.40-20.10-21.20-22.30 DA MONTEBELLO.

