Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 19:15

INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, GROSSI DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA SEGNALATO UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA-TERAMO E NEL QUALE E’ COINVOLTA UNA MOTO. IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALLA NOMENTANA. IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

SITUAZIONE COMPLICATA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DOVE UN ALTRO INCIEENTE, QUI COINVOLTE PIU’ VETTURE, STA PROVOCANDO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA LA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA.

SULLA CASSIA CODE TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

