Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA-TERAMO E NEL QUALE E’ COINVOLTA UNA MOTO. IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DA BUFALOTTA

INCIDENTE ANCHE SULL’A24 ROMA TERAMO ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI VERSO TERAMO, CODE A PARTIRE DA FIORENTINI.

SULLA ROMA FIUMICINO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE EUR, CODE IN SMALTIMENTO, MENTRE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

SULLA CASSIA CODE TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral