Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24, TRAFFICO REGOLARE.
A PROPOSITO DELL’A24 ROMA TERAMO, UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI VERSO TERAMO STA PROVOCANDO CODE DA TOGLIATTI.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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